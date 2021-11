Journée « Rentrée des doctorants de l’IGR-IAE Rennes 2021 » IGR-IAE Rennes, 19 novembre 2021, Rennes.

Journée « Rentrée des doctorants de l’IGR-IAE Rennes 2021 »

IGR-IAE Rennes, le vendredi 19 novembre à 13:30

L’association Sigma, des doctorants de l’IGR-IAE Rennes, organise une rentrée des doctorants. L’objectif de cette journée : se rencontrer, échanger, en savoir plus sur le doctorat et les personnes ressources du laboratoire. Se rencontrer et créer du lien nous semble essentiel pour bien débuter cette année ! Rendez-vous le vendredi 19 novembre à l’IGR-IAE Rennes en salle du Conseil. Planning de la journée : **13h30-14h00** : Café et accueil des doctorants devant la salle du Conseil **14h00-14h30** : Accueil et présentation de l’IGR – Pr. Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, Directrice Générale IGR-IAE Rennes. **14h30-15h30** : Présentation de la recherche et du laboratoire de recherche CREM UMR CNRS 6211 – Pr. Franck Moraux, Directeur du CREM, Pr. Vincent Hovelacque, Directeur délégué à la Recherche IGR-IAE de Rennes et Directeur-Adjoint du CREM. **15h30-15h45** : Pause **15h45-16h30** : Présentation de Sigma et de la participation des doctorants à la vie du CREM et de l’IGR-IAE **16h30-17h30** : Tour de table des sujets & discussion **17h30-18h00** : Goûter en présence des doctorants et des directeurs de thèse

Sur inscription

L’objectif de cette journée : se rencontrer, échanger, en savoir plus sur le doctorat et les personnes ressources du laboratoire.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T13:30:00 2021-11-19T18:00:00