Journée rentrée des classes Épineuil-le-Fleuriel

2022-10-02 10:00:00 – 2022-10-02 17:00:00

Épineuil-le-Fleuriel Cher

18 EUR 18 Venez revivre de façon ludique vos souvenirs d’écoliers en retournant sur les bancs de l’école d’autrefois.

Au programme de la matinée : dictée au porte-plume, problème de calcul, calcul mental et histoire-géographie.

A midi, un repas « comme à la cantine » (boisson non comprise) vous sera servi. L’après-midi se poursuivra par une balade découverte dans le village d’Epineuil le Fleuriel et se terminera par le traditionnel goûter de l’écolier !

Sur réservation au 02.48.63.04.82

(*) Le nombre de personnes pourra être limité en fonction de la situation sanitaire

Journée “rentrée des classes”

Épineuil-le-Fleuriel

