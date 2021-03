Journée rentrée des classes, 3 octobre 2021-3 octobre 2021, Épineuil-le-Fleuriel.

Journée rentrée des classes 2021-10-03 10:00:00 – 2021-10-03 17:00:00

Épineuil-le-Fleuriel Cher

18 EUR 18 Venez revivre de façon ludique vos souvenirs d’écoliers en retournant sur les bancs de l’école d’autrefois.

Au programme de la matinée : dictée au porte-plume, problème de calcul, calcul mental et histoire-géographie.

A midi, un repas « comme à la cantine » (boisson non comprise) vous sera servi. L’après-midi se poursuivra par une balade découverte dans le village d’Epineuil le Fleuriel et se terminera par le traditionnel goûter de l’écolier !

Sur réservation avant le 26 septembre 2021 au 02.48.63.04.82

(*) Le nombre de personnes pourra être limité en fonction de la situation sanitaire

