Journée Rencontres des Professionnels et Acteurs du Tourisme Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Journée Rencontres des Professionnels et Acteurs du Tourisme Cabourg, 24 mars 2022, Cabourg. Journée Rencontres des Professionnels et Acteurs du Tourisme Hall de l’Hippodrome Avenue Michel d’Ornano Cabourg

2022-03-24 14:00:00 – 2022-03-24 17:00:00 Hall de l’Hippodrome Avenue Michel d’Ornano

Cabourg Calvados Après deux ans d’absence le rendez-vous incontournable des acteurs du tourisme est de retour ! Idéal pour découvrir de nouveaux prestataires, faire connaître ses produits ou encore repartir avec toutes les informations essentielles pour cette nouvelle année ! Après deux ans d’absence le rendez-vous incontournable des acteurs du tourisme est de retour ! Idéal pour découvrir de nouveaux prestataires, faire connaître ses produits ou encore repartir avec toutes les informations essentielles pour cette… cabourg@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 06 20 00 Après deux ans d’absence le rendez-vous incontournable des acteurs du tourisme est de retour ! Idéal pour découvrir de nouveaux prestataires, faire connaître ses produits ou encore repartir avec toutes les informations essentielles pour cette nouvelle année ! Hall de l’Hippodrome Avenue Michel d’Ornano Cabourg

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Hall de l'Hippodrome Avenue Michel d'Ornano Ville Cabourg lieuville Hall de l'Hippodrome Avenue Michel d'Ornano Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

Journée Rencontres des Professionnels et Acteurs du Tourisme Cabourg 2022-03-24 was last modified: by Journée Rencontres des Professionnels et Acteurs du Tourisme Cabourg Cabourg 24 mars 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados