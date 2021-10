Arras Hôtel Mercure Arras Centre Gare Arras, Pas-de-Calais Journée Régionale des Aidants 2021 Hôtel Mercure Arras Centre Gare Arras Catégories d’évènement: Arras

Honorée de la présence de la Ministre en charge de l’autonomie, Mme BOURGUIGNON et du Député du Nord, M. CHRISTOPHE, la Fédération des plateformes d’accompagnement et de répit organise sa première édition de la Journée Régionale des Aidants (JRA). L’évènement se déroulera le 06 octobre 2021 de 9h à 17h. Celui-ci s’adapte, cette année, aux conditions sanitaires actuelles en proposant un événement retransmis directement sur une plateforme dédiée d’IdealCO. Cette journée sera ponctuée de 4 plénières, retransmises en direct sur une plateforme digitale et organisées autour de témoignages d’aidants, d’un focus sur l’actualité politique et financière en matinée puis d’un échange autour des solutions de répit et de la santé de l’aidant sur l’après-midi.

En libre-accès pour vous !

