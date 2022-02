Journée régionale de l’engagement et de la mobilité des jeunes par le prisme des ODD : du local à l’internationale Poitiers, 1 juillet 2022, Poitiers.

Les enjeux d’engagement et de mobilité des jeunes sont multiples et complexes, ils se situent tant dans les actions d’information, de formation et d’accompagnement des jeunes et des structures jeunesse, que dans les pratiques de mutualisation, d’échange de pratiques et la création de synergie. C’est pourquoi, [SO Coopération](https://www.socooperation.org/) et ses partenaires organisent un événement ouvert aux acteurs et aux jeunes du territoire néo-aquitain. L’objectif est d’amorcer une dynamique sur les enjeux de l’engagement et la mobilité des jeunes par le prisme des ODD (Objectifs de Développement Durable) : du local à l’international. Cet événement aura lieu à **Poitiers le vendredi 1er juillet 2022**. Il est ouvert à l’ensembles d’acteurs régionaux : Associations de solidarité internationale, association d’éducation à l’environnement, structures jeunesses, centres d’information jeunesse, collectivités territoriales, entreprises, services de l’État, jeunes… Plus d’informations vous seront communiquées prochainement. * Pour en savoir plus, merci de contacter : Khalid CHIHANI, chargé de mission à SO Coopération [k.chihani@socooperation.org](mailto:k.chihani@socooperation.org) | 06 23 80 20 94

