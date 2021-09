Banne Banne Ardèche, Banne Journée régionale Bio Local à la Distillerie du Bois de Païolive Banne Banne Catégories d’évènement: Ardèche

Banne Ardêche Banne Ouverture exceptionnelle au public dans le cadre de la campagne régionale Bio Local à la Distillerie d’huile essentielle du Bois de Païolive . Sentier Botanique, visites commentées, cueillette de Menthe Poivrée à 14h et lancement d’une distillation… masdugranzon@wanadoo.fr +33 6 81 93 91 25 http://www.distillerieduboisdepaiolive.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche

masdugranzon@wanadoo.fr +33 6 81 93 91 25 http://www.distillerieduboisdepaiolive.fr/ Mas du Granzon Distillerie du Bois de Païolive Banne lieuville 44.38025#4.16214