Une journée d’échanges ———————- La **Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle Aquitaine (FASNA)** organise la journée régionale autour de la précarité alimentaire, le **jeudi 18 novembre entre 9h et 17h** à l’IRTS de Talence, 9 rue François Rabelais, 33400, Talence. Les acteurs et actrices du territoire se mobilisent de plus en plus pour créer des alternatives permettant une **alimentation saine, digne et durable pour les personnes en situation de précarité**. Le manque d’information sur les solutions existantes et les actions qui peuvent être mises en place constituent un obstacle dans l’accompagnement globale des personnes. Face à ce constat, la FASNA a créé **un guide mettant en valeur des initiatives au carrefour entre l’alimentation, la santé et la lutte contre la précarité** de Nouvelle Aquitaine. La journée régionale sera l’occasion de valoriser les différentes actions mises en place en région et d’échanger avec les acteurs et les actrices présent.e.s. Y sont conviés le réseau d’acteurs et d’actrices qui agissent pour lutter contre la précarité alimentaire, ainsi que les personnes qui se questionnent sur la manière de travailler sur ce sujet au sein de leur structure et dans l’accompagnement global des personnes. Au programme ———— La matinée sera composée d’une **table ronde sur l’état des lieux de l’alimentation sur le territoire** puis d’un **temps collectif et participatif pour identifier les moyens d’actions**, avec l’intervention de: * **Boris Tavernier**, fondateur du réseau VRAC * **Isabelle Grimault**, commissaire de la stratégie de lutte contre la pauvreté * **Pierre Pouget**, président du réseau des Banques Alimentaires de Nouvelle-Aquitaine Le pass sanitaire est obligatoire. L’après-midi peut être accessible en visio-conférence.

Sur inscription

