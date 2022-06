Journée « Regards sur Bouxwiller »

Journée « Regards sur Bouxwiller », 18 juin 2022, . Journée « Regards sur Bouxwiller »

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 18:30:00 Les Journées « Regards sur » organisées par le Comité d’Histoire Régionale mettent en lumière le patrimoine local de village, bourg, ville, valorisés par les acteurs de l’Histoire et du patrimoine de la région. La journée « Regards sur Bouxwiller », en partenariat avec la Ville de Bouxwiller, le Musée du Pays de Hanau, le Musée Judéo-Alsacien de Bouxwiller et le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est, aura lieu le samedi 18 juin 2022 à partir de 9h. Au programme de cette journée : une matinée de conférences présentant l’histoire de cette petite cité de caractère, de l’implantation du bourg castral à la trame urbaine actuelle. Elle se poursuivra par des visites guidées patrimoniales de la ville pendant l’après-midi. Cette journée sera l’occasion de découvrir le musée du Pays de Hanau et le musée Judéo-Alsacien situés à Bouxwiller. Programme de la journée : Les conférences seront réalisées dans l’auditorium de la maison de l’intercommunalité, 10 route d’Obermodern à Bouxwiller. Accueil à partir de 9h. 9h30 : Repères pour une visite de Bouxwiller par Robert Bittendiebel, président honoraire des Amis du Musée du Pays de Hanau 10h15 : Le développement urbain de Bouxwiller et son patrimoine par Jean-Christophe Brua, architecte du patrimoine 11h : L’évolution des techniques de construction des maisons du Pays de Hanau (1500-1700) : premier essai de chronologie dans l’utilisation des matériaux par Laura Suss, Doctorante 11h45 : A la redécouverte des jardins de Bouxwiller par Dominique Toursel-Harster, historienne de l’art 12H30 : Déjeuner libre 14H30 : Visites Accueil des groupes devant le musée du Pays de Hanau Programme des visites (chaque groupe effectuera les 3 visites, mais dans un ordre différent): – Circuit A : Visite guidée du Musée du Pays de Hanau – Circuit B : Visite guidée du musée Judéo-Alsacien – Circuit C : Visite guidée de la ville par Jérôme Raimbault, chercheur, Service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Région Grand Est. Fin de la journée vers 18h30. Programme détaillé : http://chr.grandest.fr et sur la page Facebook du Comité /chrgrandest Réservations obligatoires : Comité d’Histoire Régionale | 03 88 15 38 41 | chr@grandest.fr Contacts presse : Nadège Taureau, chargée de mission | 03 88 15 38 41 | nadege.taureau@grandest.fr Le Comité d’Histoire Régionale, service de de la Région Grand Est, est une structure unique en France; elle contribue à renforcer la connaissance et la notoriété du patrimoine et de l’histoire de tous les territoires du Grand Est et de tous ceux qui agissent au quotidien pour leur conservation. Les Journées « Regards sur » organisées par le Comité d’Histoire Régionale mettent en lumière le patrimoine local de village, bourg, ville, valorisés par les acteurs de l’Histoire et du patrimoine de la région. Les Journées « Regards sur » organisées par le Comité d’Histoire Régionale mettent en lumière le patrimoine local de village, bourg, ville, valorisés par les acteurs de l’Histoire et du patrimoine de la région. La journée « Regards sur Bouxwiller », en partenariat avec la Ville de Bouxwiller, le Musée du Pays de Hanau, le Musée Judéo-Alsacien de Bouxwiller et le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est, aura lieu le samedi 18 juin 2022 à partir de 9h. Au programme de cette journée : une matinée de conférences présentant l’histoire de cette petite cité de caractère, de l’implantation du bourg castral à la trame urbaine actuelle. Elle se poursuivra par des visites guidées patrimoniales de la ville pendant l’après-midi. Cette journée sera l’occasion de découvrir le musée du Pays de Hanau et le musée Judéo-Alsacien situés à Bouxwiller. Programme de la journée : Les conférences seront réalisées dans l’auditorium de la maison de l’intercommunalité, 10 route d’Obermodern à Bouxwiller. Accueil à partir de 9h. 9h30 : Repères pour une visite de Bouxwiller par Robert Bittendiebel, président honoraire des Amis du Musée du Pays de Hanau 10h15 : Le développement urbain de Bouxwiller et son patrimoine par Jean-Christophe Brua, architecte du patrimoine 11h : L’évolution des techniques de construction des maisons du Pays de Hanau (1500-1700) : premier essai de chronologie dans l’utilisation des matériaux par Laura Suss, Doctorante 11h45 : A la redécouverte des jardins de Bouxwiller par Dominique Toursel-Harster, historienne de l’art 12H30 : Déjeuner libre 14H30 : Visites Accueil des groupes devant le musée du Pays de Hanau Programme des visites (chaque groupe effectuera les 3 visites, mais dans un ordre différent): – Circuit A : Visite guidée du Musée du Pays de Hanau – Circuit B : Visite guidée du musée Judéo-Alsacien – Circuit C : Visite guidée de la ville par Jérôme Raimbault, chercheur, Service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Région Grand Est. Fin de la journée vers 18h30. Programme détaillé : http://chr.grandest.fr et sur la page Facebook du Comité /chrgrandest Réservations obligatoires : Comité d’Histoire Régionale | 03 88 15 38 41 | chr@grandest.fr Contacts presse : Nadège Taureau, chargée de mission | 03 88 15 38 41 | nadege.taureau@grandest.fr Le Comité d’Histoire Régionale, service de de la Région Grand Est, est une structure unique en France; elle contribue à renforcer la connaissance et la notoriété du patrimoine et de l’histoire de tous les territoires du Grand Est et de tous ceux qui agissent au quotidien pour leur conservation. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville