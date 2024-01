JOURNÉE REFUGES LPO FÊTE DE LA NATURE – LPO La Canourgue, samedi 25 mai 2024.

Rendez-vous à partir de 10h chez Babeth et Xavier, propriétaires d’un refuge LPO à la Capelle, ils vous feront découvrir leur quotidien et les actions du refuge pour mieux accueillir la biodiversité, échanger et observer.

Pique-nique partagé.

La Capelle

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie lozere@lpo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25



L’événement JOURNÉE REFUGES LPO FÊTE DE LA NATURE – LPO La Canourgue a été mis à jour le 2024-01-27 par 48 OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn