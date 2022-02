Journée redécouverte du travail avec l’âne et le cheval de trait Lapeyrouse Lapeyrouse Catégories d’évènement: Lapeyrouse

Lapeyrouse Puy-de-Dôme Lapeyrouse Cette journée permettra de redécouvrir l’utilisation d’un âne ou d’un cheval dans les domaines aussi variés comme le travail de la terre /maraîchage /jardinage, le travail dans la forêt , l’organisation de vos randonnées attelées ou bâtées. bertholdmarten@gmail.com +33 6 24 16 39 36 https://www.63lapeyrouse.fr/plaisir-datteler/ près de la Gare SNCF Chez Jabot Lapeyrouse

