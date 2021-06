JOURNEE RECREATIVE Pomérols, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pomérols.

JOURNEE RECREATIVE 2021-06-26 09:00:00 – 2021-06-26 18:00:00

Pomérols 34810 Pomérols

Une journée récréative organisée par les parents d’élèves de Pomérols, pour petits et grands enfants !

Une restauration est proposée sur réservation :

Adultes 8€ ( Paëlla et fromage)

Enfants 6€ (Paëlla et glace)

info et résa : 06.09.14.73.95

Une journée récréative organisée par les parents d’élèves de Pomérols, pour petits et grands enfants !

+33 6 09 14 73 95

Une journée récréative organisée par les parents d’élèves de Pomérols, pour petits et grands enfants !

Une journée récréative organisée par les parents d’élèves de Pomérols, pour petits et grands enfants !

Une restauration est proposée sur réservation :

Adultes 8€ ( Paëlla et fromage)

Enfants 6€ (Paëlla et glace)

info et résa : 06.09.14.73.95

dernière mise à jour : 2021-06-11 par