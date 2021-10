Plouénan Plouénan Finistère, Plouénan Journée récréative Plouénan Plouénan Catégories d’évènement: Finistère

Journée récréative Plouénan, 24 octobre 2021, Plouénan. Journée récréative 2021-10-24 – 2021-10-24

Plouénan Finistère Plouénan Organisée par l’association les yeux dans les étoiles de 0 à 12 ans.

Structures gonflables, stand pêche à la ligne, espace pour les – 3 ans.

Enfants sur la responsabilité des parents.

Chaussettes obligatoires.

Petite restauration.

