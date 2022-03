Journée Récréative Francophone – REPAC Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale (REPAC) Libreville Catégorie d’évènement: Libreville

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, l’Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone (UGECF) et l’Association des professionnels en sciences de l’éducation du Gabon (APSEG) en partenariat avec la Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale (REPAC) avec la participation du Ministère de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation nationale et de l’Agence universitaire de la Francophonie organisent un journée récréative au Siège de la REPAC-OIF. Au programme des représentations théâtrales, Sketch et jeux divers, stimulation d’un CLAC et une conférence-débat sur le thème « La Francophonie et son impact sur l’éducation ». L’UGECF et l’APSEG en partenariat avec la REPAC organisent un journée récréative. Au programme: représentation théâtrale, jeux divers, stimulation d’un CLAC, conférence-débat. Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale (REPAC) Libreville, Gabon Libreville Libreville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T16:00:00

