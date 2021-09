Gruey-lès-Surance Gruey-lès-Surance Gruey-lès-Surance, Vosges JOURNEE RANDONNEE Gruey-lès-Surance Gruey-lès-Surance Catégories d’évènement: Gruey-lès-Surance

Gruey-lès-Surance Vosges Gruey-lès-Surance Cette année 2 circuits: Familial 5km et Découverte 10km ouvert à tous, pour découvrir le patrimoine de la Vallée de l’Ourche. Départ de la mairie à partir de 9h00. Tarif de la marche: 3€

Restauration possible à la salle des fêtes (café et l’apéritif est offert). Repas avec marche offerte : 15€ (mise en bouche, tartiflette salade et salade de fruit café et apéritif offert). Réservation obligatoire pour le repas avant le 3 octobre.

Pass sanitaire obligatoire comitedesfetes.gruey88@gmail.com +33 6 81 13 20 65

