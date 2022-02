Journée Rando et patrimoine à Barcelonne Barcelonne Barcelonne Catégories d’évènement: Barcelonne

Drôme

Journée Rando et patrimoine à Barcelonne Barcelonne, 24 avril 2022, Barcelonne. Journée Rando et patrimoine à Barcelonne Barcelonne

2022-04-24 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-24

Barcelonne Drôme Barcelonne EUR Histoire, patrimoine, botanique et géologie sont au programme de cette journée consacrée au village de Barcelonne. Barcelonne

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Barcelonne, Drôme Autres Lieu Barcelonne Adresse Ville Barcelonne lieuville Barcelonne Departement Drôme

Barcelonne Barcelonne Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barcelonne/

Journée Rando et patrimoine à Barcelonne Barcelonne 2022-04-24 was last modified: by Journée Rando et patrimoine à Barcelonne Barcelonne Barcelonne 24 avril 2022 Barcelonne Drôme

Barcelonne Drôme