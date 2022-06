JOURNÉE RANDO AVEC L’ACT Averton Averton Catégories d’évènement: 53700

Averton 53700 Averton Venez vous joindre aux membres de l’association locale de randonnées pédestres de Villaines-la-Juhel pour une rando autour d’Averton ! Le lundi 15 août, rendez-vous soit à 9h au parking d’Averton pour une rando de 12km, ou bien à 14h, toujours au parking de l’église d’Averton, pour une rando de 14km. Ouvert à tous et gratuit.

