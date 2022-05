Journée Ramassage des Déchets Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Savoie

Journée Ramassage des Déchets Saint François Longchamp, 22 mai 2022, Saint François Longchamp. Journée Ramassage des Déchets Parvis de la maison du tourisme Centre station Saint François Longchamp

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 13:00:00 13:00:00 Parvis de la maison du tourisme Centre station

Saint François Longchamp Savoie Saint François Longchamp Savoie Participez avec nous au ramassage des déchets de la station de Saint François Longchamp !

Rendez-vous à 9:00 devant la Maison du Tourisme pour vous procurer le matériel nécessaire (ou prenez vos propres gants et un sac).

BBQ Offert à midi ! info@saintfrancoislongchamp.fr +33 4 79 59 10 56 Parvis de la maison du tourisme Centre station Saint François Longchamp

dernière mise à jour : 2022-05-02 par Office de Tourisme de Saint François Longchamp

Détails Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp, Savoie Autres Lieu Saint François Longchamp Adresse Parvis de la maison du tourisme Centre station Ville Saint François Longchamp lieuville Parvis de la maison du tourisme Centre station Saint François Longchamp Departement Savoie

Saint François Longchamp Saint François Longchamp Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-francois-longchamp/

Journée Ramassage des Déchets Saint François Longchamp 2022-05-22 was last modified: by Journée Ramassage des Déchets Saint François Longchamp Saint François Longchamp 22 mai 2022 Saint François Longchamp Savoie

Saint François Longchamp Savoie