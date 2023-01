Journée ramassage des déchets à Berson Berson Berson OT Blaye Berson Catégories d’Évènement: Berson

2023-01-29 14:00:00 – 2023-01-29 17:00:00

Gironde Berson Les nouveaux jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes de Berson (CMJ) ont décidé lors de leur première réunion d’élaboration de commencer leur mandat par un projet qui a été cité à plusieurs reprises dans leurs différentes campagnes électorales : une journée ramassage des déchets.

A cet effet, les membres du CMJ invitent les Bersonnais à venir les aider nettoyer la commune.

+33 5 57 64 35 04

A cet effet, les membres du CMJ invitent les Bersonnais à venir les aider nettoyer la commune.

+33 5 57 64 35 06 ©Mairie Berson

