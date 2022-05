Journée Pura Detox Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Journée Pura Detox Gien, 13 mai 2022, Gien. Journée Pura Detox Gien

2022-05-13 – 2022-05-13

Gien Loiret Gien Venez découvrir les différentes animations proposées ce mois dans votre magasin Biocoop Les 7 Saveurs :

– Vendredi 13 mai : journée detox avec Joelle Roy

– Vendredi 20 mai : journée detox avec Joelle Roy

– Vendredi 20 mai : Intervention de l’ostéopathe Thoreau Joel

– Samedi 28 mai : Intervention de la Naturopathe, Sandrine Laska Votre magasin Biocoop s’anime au mois de mai ! biocoop7saveurs@wanadoo.fr +33 2 38 67 84 10 Venez découvrir les différentes animations proposées ce mois dans votre magasin Biocoop Les 7 Saveurs :

– Vendredi 13 mai : journée detox avec Joelle Roy

– Vendredi 20 mai : journée detox avec Joelle Roy

– Vendredi 20 mai : Intervention de l’ostéopathe Thoreau Joel

– Samedi 28 mai : Intervention de la Naturopathe, Sandrine Laska Biocoop Les 7 Saveurs

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-06 par OT GIEN

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Journée Pura Detox Gien 2022-05-13 was last modified: by Journée Pura Detox Gien Gien 13 mai 2022 Gien Loiret

Gien Loiret