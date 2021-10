Lille Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille, Nord Journée Protection de l’enfance Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille Catégories d’évènement: Lille

Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, le mercredi 20 octobre à 14:00

Journée sur la thématique “Protection de l’enfance” ### Au programme De 14h à 17h30 : Émission de radio en direct en présence de professionnels, de parents et d’artistes. A 16h45 : Spectacle “Le voyage d’hiver” de la Minuscule Compagnie (jeune public – 30min). Tout au long de la journée, vous pourrez retrouver une conteuse, une exposition des parents-chercheurs et des stands d’information ! Garderie d’enfants avec activités et gouters. *Participation et Garderie gratuite sur inscription auprès de l’accueil de la Maison de quartier *Pass sanitaire indispensable

entrée gratuite – pass sanitaire obligatoire

Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Bd Painlevé Lille

