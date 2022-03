Journée propreté Salle des Fêtes Anneville Catégories d’évènement: Anneville

Salle des Fêtes, le samedi 2 avril

SAMEDI 02 AVRIL 2022 RENDEZ-VOUS AU STADE A 8 H 30 Venez nombreux Vous serez les bienvenus Se munir de bonnes chaussures, une bouteille d’eau, gants et gillet de sécurité fluo. Pour tout renseignement contacter la mairie Nettoyons la nature Salle des Fêtes 840 rue cabourg,76480 Anneville-Ambourville Anneville Seine-Maritime

