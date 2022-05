Journée professionnelle – Bibliodiversité ou l’enjeu de la diversitéb éditoriale Caen, 19 mai 2022, Caen.

Journée professionnelle – Bibliodiversité ou l’enjeu de la diversitéb éditoriale Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen

2022-05-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-19 17:00:00 17:00:00 Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand

Caen Calvados

Dans le cadre d’Époque, festival et salon du livre de Caen, Normandie Livre & Lecture organise une journée interprofessionnelle autour de la bibliodiversité qui souligne l’importance de proposer aux lecteurs une diversité éditoriale.

Comment les auteurs et éditeurs peuvent-ils se faire entendre dans le contexte actuel de surproduction ? Quelle place pour les voix des «minorités» linguistiques ou sociales ? Quel rôle pour les médiateurs ? Quelles alternatives ? Autant de questions abordées lors de cette journée.Programme :9h10 – Accueil des participants9h30 – Propos introductif9h45-10h45 – Introduction à la bibliodiversité

Avec Pierre Astier, agent littéraire (Agence Astier-Pécher, Paris), ancien éditeur (Le Serpent à plumes) et Gisèle Sapiro, directrice d’études de l’EHESS et directrice de recherche au CNRS Modération de Bernard Magnier, journaliste littéraire11h-12h30 – La production éditoriale, à qui donne-t-on la parole ?

Avec Sophie Bazin, éditions Dodo vole, Elisabeth Daldoul, éditions Elyzad, Kaoutar Harchi et Agnès Maupré, autrices. Modération de Gérard Meudal, journaliste et traducteur13h30-15h – La diffusion : quelle place pour la bibliodiversité face à la surproduction ?

Avec Cécile Lavoisier-Mouillac, librairie La Salicorne et le Rhinocéros, Fabienne Pochart, Époque, Salon des livres de Caen et David Pocholle, bibliothécaire chargé de collections à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Modération de Sophie Peugnez (librairie Au Brouillon de culture et cofondatrice de Zonelivre.fr)15h15-16h45 – Des alternatives complémentaires

Avec Corinne Fleury, éditions Atelier des nomades, Isabelle Grémillet, fondatrice et directrice de Paroles Indigo et Caroline Triaureau, association La Fabrique ô livres et éditions La Marmite à mots. Modération de Bernard Magnier, journaliste littéraire

Dans le cadre d’Époque, festival et salon du livre de Caen, Normandie Livre & Lecture organise une journée interprofessionnelle autour de la bibliodiversité qui souligne l’importance de proposer aux lecteurs une diversité éditoriale…

valerie.schmitt@normandielivre.fr +33 2 31 15 36 36

Dans le cadre d’Époque, festival et salon du livre de Caen, Normandie Livre & Lecture organise une journée interprofessionnelle autour de la bibliodiversité qui souligne l’importance de proposer aux lecteurs une diversité éditoriale.

Comment les auteurs et éditeurs peuvent-ils se faire entendre dans le contexte actuel de surproduction ? Quelle place pour les voix des «minorités» linguistiques ou sociales ? Quel rôle pour les médiateurs ? Quelles alternatives ? Autant de questions abordées lors de cette journée.Programme :9h10 – Accueil des participants9h30 – Propos introductif9h45-10h45 – Introduction à la bibliodiversité

Avec Pierre Astier, agent littéraire (Agence Astier-Pécher, Paris), ancien éditeur (Le Serpent à plumes) et Gisèle Sapiro, directrice d’études de l’EHESS et directrice de recherche au CNRS Modération de Bernard Magnier, journaliste littéraire11h-12h30 – La production éditoriale, à qui donne-t-on la parole ?

Avec Sophie Bazin, éditions Dodo vole, Elisabeth Daldoul, éditions Elyzad, Kaoutar Harchi et Agnès Maupré, autrices. Modération de Gérard Meudal, journaliste et traducteur13h30-15h – La diffusion : quelle place pour la bibliodiversité face à la surproduction ?

Avec Cécile Lavoisier-Mouillac, librairie La Salicorne et le Rhinocéros, Fabienne Pochart, Époque, Salon des livres de Caen et David Pocholle, bibliothécaire chargé de collections à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Modération de Sophie Peugnez (librairie Au Brouillon de culture et cofondatrice de Zonelivre.fr)15h15-16h45 – Des alternatives complémentaires

Avec Corinne Fleury, éditions Atelier des nomades, Isabelle Grémillet, fondatrice et directrice de Paroles Indigo et Caroline Triaureau, association La Fabrique ô livres et éditions La Marmite à mots. Modération de Bernard Magnier, journaliste littéraire

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen

dernière mise à jour : 2022-05-08 par