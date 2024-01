Journée PRO // Le Réacteur espace Icare Issy-les-Moulineaux, vendredi 1 mars 2024.

Journée PRO // Le Réacteur Rencontre professionnelle en direction des musiciens entrepreneurs Vendredi 1 mars, 14h00 espace Icare Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T14:00:00+01:00 – 2024-03-01T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T14:00:00+01:00 – 2024-03-01T17:00:00+01:00

L’ Artiste Entrepreneur:

Cet atelier s’adresse aux artistes en voie de professionnalisation ou aux artistes déjà professionnels mais souhaitant développer et ancrer leur projet, et apporter des réponses à ces deux questions :

Comment structurer professionnellement son projet artistique et comment le vendre ?

Les différents acteurs de l’industrie musicale Quand, comment et pourquoi les contacter ?

Autoproduction structures juridiques, subventions et gestion de projet

Les sources de revenus d’un artiste droits, royalties, intermittence

Entretenir et développer son réseau, comment démarcher

Se former Afdas, LFI, SDV, CPF …

Les émotions trouver un équilibre de travail, gérer son stress, la fatigue, rebondir au fil des projets

espace Icare 31 Bd Gambetta 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/809113970667?aff=oddtdtcreator »}]

le reacteur musiciens

Le Réacteur