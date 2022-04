Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne, 24 avril 2022, Lévignac-de-Guyenne. Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 17:00:00

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne A cette occasion des exposants-horticulteurs-fleuristes seront présents et vous aurez de quoi fleurir votre jardin ou vos balcons ! Structures gonflables pour les enfants.

Aux stands de fleurs s’ajoutera un vide-greniers où vous pourrez dénicher des petits trésors ! A cette occasion des exposants-horticulteurs-fleuristes seront présents et vous aurez de quoi fleurir votre jardin ou vos balcons ! Structures gonflables pour les enfants.

Aux stands de fleurs s’ajoutera un vide-greniers où vous pourrez dénicher des petits trésors ! +33 6 31 52 31 67 A cette occasion des exposants-horticulteurs-fleuristes seront présents et vous aurez de quoi fleurir votre jardin ou vos balcons ! Structures gonflables pour les enfants.

Aux stands de fleurs s’ajoutera un vide-greniers où vous pourrez dénicher des petits trésors ! Lévignac de Guyenne

Lévignac-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT du Pays de Duras – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lévignac-de-Guyenne Adresse Ville Lévignac-de-Guyenne lieuville Lévignac-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne 2022-04-24 was last modified: by Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne 24 avril 2022 Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne