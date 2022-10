Journée prévention routière Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes

Journée prévention routière Castets, 22 octobre 2022

91 rue du sablar Halle du partage Castets Landes

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-22 16:00:00

Halle du partage 91 rue du sablar

Castets

Landes Voiture tonneau et Testochoc.

Atelier prévention des risques routiers : conduite addictives.

Atelier prévention pour vélos, 2 roues, trottinettes.

Intervenants don du sang.

Atelier ludique sur la prévention pour les enfants.

Buvette des pompiers, vente de sandwichs, frites et boissons.

Vente de pâtisseries par la classe des 20 ans.

Halle du partage 91 rue du sablar Castets

