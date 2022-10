Journée prévention cancer Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes EUR 5 – réalisation du frottis de dépistage ( par une sage-femme)

– stand d’information dépistage cancer du col de l’utérus

– stand d’aide à la prise de RDV pour la mammographie de dépistage

– stand information dépistage cancer du sein

– stand accès aux droits et aux soins CPAM 65/MSA Midi-Pyrénées Sud

– stand information dépistage cancer colorectal De 17H30 – 18H30 : conférence sur les dépistages des cancers Inscription auprès des Thermes : 05 62 92 81 58 +33 5 62 92 81 58 http://luzea.fr/ LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur

