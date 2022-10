Journée Pressage de Jus de Pomme | La Guinguette de Villanfray Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis Atelier pressage jus de pomme le samedi 15 Octobre à partir de 15h00 La Guinguette se trouve au pied de la voie verte, direction Vitré.

Vue sur le Château de Villanfray et son parc arboré. à déguster: Planches de charcuterie, de fromage, glaces, bières, vins, jus.

Activités proposées: palets breton, pétanque, Mölki chateaudevillanfray@gmail.com Argentré-du-Plessis

