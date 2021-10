Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis, Mayenne JOURNÉE PRESSAGE DE JUS DE POMME ET ANIMATIONS CITROUILLES Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Catégories d’évènement: Colombiers-du-Plessis

Mayenne

JOURNÉE PRESSAGE DE JUS DE POMME ET ANIMATIONS CITROUILLES 2021-10-24 – 2021-10-24 Les Mézerais Les Jardins des Renaudies

Colombiers-du-Plessis Mayenne Colombiers-du-Plessis 3 6 EUR Les Jardins des Renaudies reçoivent le pressoir mobile de Mouvipress afin de proposer à chacun une occasion de valoriser les pommes de leur jardin et de produire leur propre jus de pommes dans une démarche éco-responsable et économique.

Pour cela il est fortement conseillé de contacter les responsables de Mouvipress afin de réserver un créneau horaire.

Emmanuel LOQUET 0672287756

Olivier GILLOT 0677269586 Animations citrouilles aux Jardins des Renaudies : Ateliers Décoration de citrouilles aux Jardins à partir de 3 ans à 14h30 et à 16h15 (environ 1h-1h30) . Tarifs inclus dans l’entrée aux Jardins (tarifs habituels). Réservation conseillée.

Profitez également des décorations dans le parc à l’anglaise et du marché de citrouilles.

Pass sanitaire à partir de 12 ans selon évolution de la crise sanitaire.

