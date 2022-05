Journée pratique amateur Atelier de Paris – Carolyn Carlson Paris Catégories d’évènement: île de France

Journée pratique amateur Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 21 mai 2022, Paris. Le samedi 21 mai 2022

de 09h30 à 21h30

. payant ✔ ateliers de pratique Gratuits pour les détenteurs du Pass Découverte – 50% pour les détenteurs du Pass Voisin·e·s Tarif plein : 10 € Tarif réduit : 5 € ✔ Performance de 19h30 Gratuit

En amont du festival JUNE EVENTS, nous vous invitons en solo, en famille et entre ami·e·s pour un marathon artistique de 12 heures sans compétition, du matin jusqu’au coucher du soleil. Vous pouvez choisir un ou plusieurs ateliers en compagnie d’artistes que vous retrouverez dans les spectacles du festival ! DEDANS, à l’Atelier de Paris, sur le plateau et dans les studios,

DEHORS, sur la prairie de la Cartoucherie et les sentiers du Bois de Vincennes,

AVEC les artistes du festival et avec VOUS !

Danse, chant et poterie avec Céline Cartillier

Arts martiaux, danses urbaines et africaines avec Aston Bonaparte

Danse avec Laura Frigato, Pierre Pontvianne et Jazz Barbé

Danse avec Gorka Gurrutxaga Arruti

Tissage avec Alexandra Bertaut

Corps et voix avec Élise Chauvin

Performance participative avec l’équipe de Chêne Centenaire Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/avec-celine-cartillier-aston-bonaparte-jazz-barbe-laura-frigato-pierre-pontvianne-gorka-gurrutxaga-arruti-alexandra-bertaut-et-elise-chauvin/ 01 417 417 07 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN

Patrick Berger – Atelier de Paris / CDCN Journée pratique amateur DEDANS/DEHORS/AVEC

