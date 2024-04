Journée pour la Transition vers un monde durable Gourdon, mercredi 24 juillet 2024.

L’objectif de la Journée pour la Transition est de partager de l’information et nos expériences pour imaginer ensemble la construction d’une société durable et équitable.

Le principe de la journée est une rencontre du public avec des acteurs locaux de la transition. Il s’agit de tracer les nouveaux chemins des possibles qui nous conduiront à agir collectivement et individuellement.

La Journée pour la Transition vers un monde durable est un événement destiné au grand public.

Le programme provisoire de la Journée pour la Transition de 2024

Le matin

09H30 L’agriculture, un pilier pour la restauration du cycle de l’eau.

Sarah Singla Agricultrice

11h00 D’où vient l’eau potable ?

Jean-Baptiste Vanrapenbrush

Technicien gestion des milieux aquatiques

Syndicat mixte du bassin du Lot

L’après-midi

13h30 En attente

14h45 En attente

16h00 Elne, une ville éponge

André Trives Permaculteur et élu à la municipalité d’Elne

17h15 Apprivoiser le soleil pour cultiver la pluie

Hervé Covès Ingénieur agronome

18h30 Le documentaire Hydros L’eau cycle de la vie

Projection-débat en présence du réalisateur François Stuck

20h30 Clôture de la 3ème Journée pour la Transition

Les animations

La BIG

La bibliothèque intercommunale de Gourdon proposera une sélection thématique pour les petits et pour les grands. Les propositions de lecture seront à consulter sur place mais vous donneront des idées à présenter illico à notre librairie locale… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 09:30:00

fin : 2024-07-24

salle des Pargueminiers

Gourdon 46300 Lot Occitanie emmanuel-jacquin@idetorial.fr

