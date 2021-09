Journée pour la fraternité – Prévention du cyber-harcèlement Bergerac, 24 septembre 2021, Bergerac.

Journée pour la fraternité – Prévention du cyber-harcèlement 2021-09-24 – 2021-09-24 Salle de l’orangerie Parc Jean Jaurès

Bergerac Dordogne

Dans le cadre des journées pour la fraternité à Bergerac, prévention du cyber-harcèlement

Avec l’Association E-Enfance

L’association e-Enfance œuvre quotidiennement aux côtés du Ministère de l’Education nationale contre le cyber-harcèlement et le harcèlement à l’école. Chaque année depuis 2012, e-Enfance est le partenaire de la journée #NAH « Non au Harcèlement ».

Parler du cyber-harcèlement et de ses conséquences.La lutte contre le cyber-harcèlement est l’affaire de tous : jeunes, adultes, parents, professionnels de l’enfance.

– Présentation de E-Enfance;

– Caractériser le cyber-harcèlement;

– Le rôle de chacun;

– Les outils;

– Temps d’échanges.

journeefraternite

dernière mise à jour : 2021-09-15 par