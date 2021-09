Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Journée pour la fraternité – Ciné-discussion film “les femmes d’Argentine” Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Journée pour la fraternité – Ciné-discussion film "les femmes d'Argentine" 2021-09-23 20:15:00 – 2021-09-23 Cinéma grand écran 2 Rue des Carmes

Bergerac Dordogne EUR 6 Dans le cadre des journées pour la fraternité à Bergerac, ciné-discussion autour du film «Femmes d’Argentine» (Que lea sey)

Documentaire de Juan Solanas – 2019 – 1 h 26. Tarif 6€

En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental.

Les féministes argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.

