Journée pour la fraternité – Atelier débat la sécurité sociale de l’alimentation Bergerac, 22 septembre 2021, Bergerac.

Journée pour la fraternité – Atelier débat la sécurité sociale de l’alimentation 2021-09-22 18:30:00 – 2021-09-22 parc jean jaures Salle de l’orangerie

Bergerac Dordogne

Dans le cadre des journées pour la fraternité à Bergerac, Atelier débat du comité des jours heureux

Sécurité Sociale de l’Alimentation : l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité.

Depuis quelques mois, le Comité des Jours Heureux de Bergerac a mis en place, avec quelques commerçants de Bergerac, l’initiative des Paniers suspendus, destinée à venir en aide aux plus démunis.

LA PART DES AUTRES – LE FILM

Pour l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable. De nombreuses personnes se déclarent insatisfaites de leur alimentation. Pour les plus précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est devenue la seule réponse et s’installe dans la durée, mettant à mal les fonctions sociales, conviviales, citoyennes de l’alimentation.

Dans un même temps, le système agricole ne parvient pas à faire vivre tous ses producteurs, tout en surproduisant.

Dans le cadre des journées pour la fraternité à Bergerac, Atelier débat du comité des jours heureux

Sécurité Sociale de l’Alimentation : l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité.

Depuis quelques mois, le Comité des Jours Heureux de Bergerac a mis en place, avec quelques commerçants de Bergerac, l’initiative des Paniers suspendus, destinée à venir en aide aux plus démunis.

LA PART DES AUTRES – LE FILM

Pour l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable. De nombreuses personnes se déclarent insatisfaites de leur alimentation. Pour les plus précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est devenue la seule réponse et s’installe dans la durée, mettant à mal les fonctions sociales, conviviales, citoyennes de l’alimentation.

Dans un même temps, le système agricole ne parvient pas à faire vivre tous ses producteurs, tout en surproduisant.

Dans le cadre des journées pour la fraternité à Bergerac, Atelier débat du comité des jours heureux

Sécurité Sociale de l’Alimentation : l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité.

Depuis quelques mois, le Comité des Jours Heureux de Bergerac a mis en place, avec quelques commerçants de Bergerac, l’initiative des Paniers suspendus, destinée à venir en aide aux plus démunis.

LA PART DES AUTRES – LE FILM

Pour l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable. De nombreuses personnes se déclarent insatisfaites de leur alimentation. Pour les plus précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est devenue la seule réponse et s’installe dans la durée, mettant à mal les fonctions sociales, conviviales, citoyennes de l’alimentation.

Dans un même temps, le système agricole ne parvient pas à faire vivre tous ses producteurs, tout en surproduisant.

JOURNEEFRATERNITE

dernière mise à jour : 2021-09-15 par