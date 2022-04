JOURNÉE POTERIE À PRÉVELLES Prévelles Prévelles Catégories d’évènement: Prévelles

L'Office de Tourisme en collaboration avec la commune de Prévelles, le restaurant le Théâtro et l'artiste en résidence Lou François-Eugène vous propose une journée axée autour de la poterie sur la commune. Au programme : visite de la maison du potier et de l'église, déjeuner au restaurant le Théâtro (repas complet hors boissons) puis visite de l'atelier de l'artiste avec initiation à la poterie. Inscription obligatoire. 20 personnes maximum.

