Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine Journée Portes Ouvertes, samedi 19 mars 2022 de 10H à 17H. Cette réunion d’information et d’orientation vous permettra : – d’assister à une conférence portant sur les débouchés métiers dans ce secteur, – de poser vos questions aux membres de l’administration, – d’échanger avec des étudiants. **Déroulé de la Journée Portes Ouvertes en physique** • **A 11H00** : Conférence sur la thématique : _L’esport et le gaming : quelles études pour quels métiers ?_ • **A 14H30** : Cours d’immersion en _Game Design_ ou _Marketing des jeux vidéo_ Les conférences seront également retransmises sur discord Pour rejoindre notre discord : [cliquez ici](https://discord.com/invite/xkHgPGTUd) **De 14h à 17h : Session de concours** – 2h de test écrit – 30 min d’entretien de motivation **Candidatures rentrée 2022 !** Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à notre concours. Renvoyez-nous votre dossier de candidature en [cliquant ici.](https://candidature.xp.school/accueil) Attention, recrutement hors Parcoursup et nombre de places limitées.

Samedi 19 mars de 10h à 17h XP School Marseille 21 rue Mirès – 13002 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

