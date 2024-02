Journée Portes Ouvertes Vins Ruhlmann-Schutz Dambach-la-Ville, dimanche 25 août 2024.

Journée Portes Ouvertes Vins Ruhlmann-Schutz Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Toute la famille Ruhlmann-Schutz a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle Journée Portes Ouvertes au cœur du domaine viticole, à Dambach-la-Ville, dimanche 25 août.

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous de cette journée ! Vous pourrez (re)découvrir la cave située au cœur du domaine, déguster nos vins d’Alsace et du Languedoc, profiter de nombreuses activités et animations ainsi que de tarifs réduits sur l’ensemble de nos vins !

Un joli programme vous attend pour cette journée

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 10:00:00

fin : 2024-08-25 20:00:00

34 rue du Maréchal Foch

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est vins@ruhlmann-schutz.fr

