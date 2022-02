Journée portes ouvertes UVSQ UVSQ Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Journée portes ouvertes UVSQ UVSQ, 12 février 2022, Guyancourt.

UVSQ, le samedi 12 février à 14:00

Les JPO sont l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des professeurs, étudiants, responsables pédagogiques et experts de l’orientation pour découvrir et être conseillé sur les formations, la vie de campus et tous les services dédiés aux étudiants (CROUS, logement, orientation…). Venez découvrir toute l’offre de formation de l’UVSQ !

Participation gratuite

En ligne et en présentiel UVSQ Guyancourt, 5-7 boulevard d’Alembert Guyancourt Yvelines

2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00

