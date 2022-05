Journée Portes Ouvertes Tir à l’arc Donville-les-Bains Donville-les-Bains Catégories d’évènement: Donville-les-Bains

Donville-les-Bains Manche Après-midi découverte de la pratique du tir à l’arc en compagnie d’archers confirmes.

Activité gratuite ouverte à tout public à partir de 8 ans (mineurs accompagnes d’un adulte responsable).

archers.donvillais@gmail.com +33 6 51 16 93 54 https://lesarchersdonvillais.clubeo.com/

