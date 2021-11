Villeneuve-d'Ascq Salle Marianne Nord, Villeneuve-d'Ascq Journée portes ouvertes sur le Népal Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Journée portes ouvertes sur le Népal Salle Marianne, 12 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Journée portes ouvertes sur le Népal

Salle Marianne, le dimanche 12 décembre à 14:30

L’association Shakti Népal vous invite à la journée portes ouverts sur le Népal. Présentation des actions et projets de l’association. Expo photos. Vente d’artisanat népalais. Petite restauration.

Entrée libre

Expo-photos, rencontres, artisanat népalais, petite restauration. Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-12-12T14:30:00 2021-12-12T20:00:00

