Stenay 55700 Stenay Journée portes ouvertes au Musée de la Bière de Stenay :

– Déambulations contées en compagnie de Christian Schaubroeck

– Ateliers enfants sur l’apprentissage de la faune sauvage et de la flore locale

– Conférence du CERFE sur sa nature et ses actions en milieux naturels

– Rando-nature autour des étangs de Mouzay en compagnie du guide-nature Dominique Landragin. musee.biere@meuse.fr +33 3 29 80 68 78 Guillaume RAMON

