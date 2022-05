Journée Portes Ouvertes Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Journée Portes Ouvertes Saint-Pourçain-sur-Sioule, 21 mai 2022, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Journée Portes Ouvertes IEM Thésée et IEM La Mosaïque 73, Route de Saulcet Saint-Pourçain-sur-Sioule

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 18:00:00

Tombola, tour de magie, pêche à la ligne, structure gonflable. +33 4 70 45 81 40

