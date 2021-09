Saint-Magne-de-Castillon Saint-Magne-de-Castillon Gironde, Saint-Magne-de-Castillon Journée portes ouvertes Saint-Magne-de-Castillon Saint-Magne-de-Castillon Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Magne-de-Castillon

Journée portes ouvertes Saint-Magne-de-Castillon, 11 septembre 2021, Saint-Magne-de-Castillon. Journée portes ouvertes 2021-09-11 – 2021-09-11 Stade Mirambeau 34 Avenue du stade

Saint-Magne-de-Castillon Gironde Saint-Magne-de-Castillon L’U.S Castillon, école de rugby, ouvre ses portes afin de faire découvrir la pratique de ce sport. L’U.S Castillon, école de rugby, ouvre ses portes afin de faire découvrir la pratique de ce sport. +33 5 57 40 15 15 L’U.S Castillon, école de rugby, ouvre ses portes afin de faire découvrir la pratique de ce sport. U.S Castillon dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Magne-de-Castillon Autres Lieu Saint-Magne-de-Castillon Adresse Stade Mirambeau 34 Avenue du stade Ville Saint-Magne-de-Castillon lieuville 44.84738#-0.0588