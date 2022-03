Journée Portes ouvertes Rion-des-Landes, 14 mai 2022, Rion-des-Landes.

Journée Portes ouvertes Familles Rurales Rion des Landes 11 Avenue Charles Despiau Rion-des-Landes

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 13:00:00

Rion-des-Landes Landes

EUR Découverte du tiers lieux de l’association Familles Rurales.

Visite de nos locaux, découverte de nos différents ateliers et services (espace de travail, accès aux outils numériques et informatiques, accompagnement et ateliers numériques, ateliers de langues des signes, d’anglais, de français langue étrangère, de bien être et postures positives…)

Venez découvrir nos services !

familles rurales

Familles Rurales Rion des Landes 11 Avenue Charles Despiau Rion-des-Landes

