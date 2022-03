Journée Portes Ouvertes Relais Nature du Parc de la Deûle, 16 octobre 2022, Santes.

Journée Portes Ouvertes

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 16 octobre à 10:00

Cette journée portes ouvertes annuelle vous permet de redécouvrir le lieu, ses valeurs, sa programmation culturelle et rencontrer son équipe. Cette année, sont au programme : les bons produits locaux des producteurs du CIVAM, les poneys de Shet 59, votre memory pas si bête avec Sophie Lebbrecht, les jeux de la Compagnie Sac À Dés et l’atelier pelote de réjection des animateurs Nature du lieu. 10h-17h en continu **MARCHÉ** par le CIVAM Hauts-de-France Au fil des saisons, les producteurs du CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) vous proposent leurs bons produits locaux. Liste des exposants à venir 10h-18h30 en continu **BALADE** par Shet 59 Les plus jeunes peuvent se coiffer d’un casque et enfourcher un poney Shetland pour une balade à proximité du Relais Nature. Il est possible de pique-niquer sur place sur l’une des belles prairies qui environnent le Relais Nature. 14h-18h30 en continu **ATELIERS** **« Jeux nouveaux venus d’hier »** avec la Cie Sac à dés Participez aux écolojeux en libre accès : jeux traditionnels, collaboratifs, ou encore « handijeux », il y en a pour tous ! Si besoin, un animateur est présent pour vous conseiller, expliquer les règles voire même jouer avec vous. **« Pas bête ce memory »** avec Sophie Lebbrecht Réalisez votre jeu memory sur le thème de la Nature. Cet atelier créatif vous permet d’emporter ensuite votre nouveau jeu de société pour jouer ensemble, découvrir des espèces et les retenir au fur et à mesure des parties. « Dissection pelotes de réjection » avec les animateurs du Relais Nature Certains oiseaux régurgitent, lors de leur digestion, des pelotes de réjection. Les animateurs du Relais Nature ont récolté des pelotes de rapaces nocturnes. Ils vous proposent d’en disséquer une pour analyser sa composition, découvrir le régime alimentaire et peut-être l’espèce de l’oiseau qui l’a rejetée. Le Relais Nature est ouvert de 14h à 18h30. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit

Le Relais Nature du Parc de la Deûle vous ouvre les portes sur son monde, pour une journée gratuite, seul, en famille ou entre amis, de découverte du lieu, de sa biodiversité et de ses activités.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T10:00:00 2022-10-16T18:30:00