Journée Portes ouvertes Proch’info Formation Siège de la Région Hauts-de-France Lille, mardi 9 avril 2024.

Journée Portes ouvertes Proch’info Formation Découvrez les secteurs qui recrutent sur notre territoire ! Formez-vous GRATUITEMENT à des métiers d’avenir avec RÉMUNÉRATION. Mardi 9 avril, 09h00 Siège de la Région Hauts-de-France Entrée libre

Vous êtes à la recherche d’opportunités professionnelles ou de formations pour booster votre carrière ? Ne cherchez plus !

Nous vous invitons à notre Journée Portes Ouvertes du Proch’Info Formation Lille Métropole, le Mardi 9 Avril.

Venez découvrir les secteurs qui recrutent sur notre territoire et rencontrer les organismes de formation financés par la Région.

N’oubliez pas, grâce à la Région Hauts-de-France il est possible de se former gratuitement à des métiers d’avenir tout en étant rémunéré.

️ Date: Mardi 9 Avril

Lieu: Siège de la Région Hauts-de-France – 151 Av. du Président Hoover, 59000 Lille

⏰ Heure: Ouvert au public de 9h à 16h

Rejoignez-nous pour une journée riche en découvertes et en opportunités!

Nous espérons vous y voir nombreux!

Région Hauts de France