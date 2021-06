Meudon Patinoire de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon Journée portes ouvertes pour les filles au hockey sur glace de Meudon Patinoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le club de hockey sur glace de Meudon, Les Comètes, organise une journée Portes ouvertes, gratuite, le jeudi 26 août pour les filles à partir de 4 ans et demi à la nouvelle patinoire de Meudon, 16 place Simone Veil. Pré-inscription sur leur site [www.meudonhockeyclub.fr](http://www.meudonhockeyclub.fr) , onglet : Journée portes ouvertes féminines. Les patins et les protections seront fournies Partenaires de Grand Paris Seine Ouest, les Comètes de Meudon organisent une séance de découverte exclusivement réservée aux filles, ⛸️ patins et protections fournis Cette séance sera suivie d’un match international féminine France U18 contre le Liban

Venez goûter au hockey sur glace, L’occasion de s’initier aux joies d’un sport de glisse qui n’est pas que pour les garçons ! Patinoire de Meudon 16 place Simone Veil 92360 Meudon la Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

