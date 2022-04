JOURNEE PORTES OUVERTES POUR LES 100 ANS Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

JOURNEE PORTES OUVERTES POUR LES 100 ANS Bourgneuf-en-Retz 7 ZA des Jaunins Villeneuve-en-Retz

2022-05-07

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Au programme de la journée : – Démonstration de manœuvres, – Initiation au secourisme… A l’occasion des 100 ans de l’amicale, les Sapeurs Pompiers de Bourgneuf vous invitent à découvrir la caserne de Bourgneuf. vincent.herisse@sdis44.fr +33 6 23 12 21 10 Au programme de la journée : – Démonstration de manœuvres, – Initiation au secourisme… Bourgneuf-en-Retz 7 ZA des Jaunins Villeneuve-en-Retz

Lieu Villeneuve-en-Retz Adresse Bourgneuf-en-Retz 7 ZA des Jaunins

