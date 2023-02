JOURNEE PORTES OUVERTES, 18 février 2023, Montagnac Montagnac.

JOURNEE PORTES OUVERTES

Route de Villeveyrac Montagnac Herault

2023-02-18 13:30:00 – 2023-02-18 18:00:00

Montagnac

Herault

Montagnac

La Forêt d’Acrobates organise une Journée Portes Ouvertes pour démarrer cette nouvelle saison 2023. Au programme de cette journée : des tickets gratuits pour les – de 12 ans pour essayer 4 de nos activités, et 5€ le ticket pour les + de 12 ans et 12€ les 3 tickets : Accrobranche, Course d’Orientation, Laser Game et Tir à l’Arc.

1 ticket = 1 activité

Restauration sur place.

Ouvert de 13h30 à 18h

La Forêt d’Acrobates organise une Journée Portes Ouvertes pour démarrer cette nouvelle saison 2023. Au programme de cette journée : des tickets gratuits pour les – de 12 ans pour essayer 4 de nos activités, et 5€ le ticket pour les + de 12 ans et 12€ les 3 tickets : Accrobranche, Course d’Orientation, Laser Game et Tir à l’Arc.

contact@global-aventure.com +33 6 07 13 40 38 https://www.gout-aventure.fr/

GLOBAL AVENTURE

Montagnac

dernière mise à jour : 2023-02-13 par