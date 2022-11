Journée portes ouvertes Mission Locale de Moulins et sa région Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Journée portes ouvertes Mission Locale de Moulins et sa région Moulins, 12 décembre 2022, Moulins. Journée portes ouvertes Mission Locale de Moulins et sa région

2 boulevard de Courtais Moulins Allier

2022-12-12 – 2022-12-12 Moulins

Allier Journée portes ouvertes de la Mission Locale de Moulins à l’occasion de ses 30 ans. Petit déjeuner, lots à gagner, informations sur l’orientation, le logement, découverte des métiers en réalité virtuelle, escape game, diffusion de courts-métrages. contact@ml-moulins.fr +33 4 70 48 26 50 https://www.ml-moulins.fr/ Moulins

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse 2 boulevard de Courtais Moulins Allier Ville Moulins lieuville Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Journée portes ouvertes Mission Locale de Moulins et sa région Moulins 2022-12-12 was last modified: by Journée portes ouvertes Mission Locale de Moulins et sa région Moulins Moulins 12 décembre 2022 2 boulevard de Courtais Moulins Allier Allier moulins

Moulins Allier